(TS) Mercato Inter, accelerata per un obiettivo. Stabilita la cifra

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Tuttosport" l'Inter avrebbe accelerato i tempi per prendere Eriksen dal Tottenham. I nerazzurri, stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, si sarebbero messi in prima fila per aggiudicarsi il centrocampista danese.



Definita anche la cifra della cessione da parte degli spurs: 20 milioni di euro, con Marotta e Ausilio che avrebbero già avviato i contatti con l'entourage del giocatore allenato attualmente da Mourinho.



L'Inter attende anche alcuni sviluppi sul mercato in uscita, per poi delineare la strategia definitiva su Eriksen. I nerazzurri opterebbero per un acquisto a titolo definitivo.