(TS) Mercato Inter, accelerata per un obiettivo. Pronto il contratto

L'Inter è alla ricerca di forze fresche in vista della seconda metà di stagione: i nerazzurri avrebbero virato su un obiettivo in difesa. Dopo il no secco del Chelsea per Alonso ed Emerson Palmieri spunta l'ipotesi concreta made in Italy che porta a Darmian del Parma.



Marotta, stando a quanto riferito dall'edizione odierna di "Tuttosport", avrebbe già preparato il contratto per il calciatore: triennale da 1,8 milioni a stagione. Rimane però il nodo della cifra legata al trasferimento, con il club targato Suning che per precauzione starebbe valutando un altro profilo.



Sempre secondo il noto quotidiano torinese l'idea Kurzawa rimarrebbe concreta: il laterale attualmente al Psg è in scadenza, con l'Inter che valuterebbe l'identikit del francese anche in vista dell'estate.