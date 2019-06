TS - Inter, tesoretto giovani. Ecco i nomi in partenza

Tramontata l'ipotesi di sistemare i conti con la cessione di Icardi, l'Inter si prepara a vendere i suoi migliori giovani prospetti. Ecco la situazione delineata dal noto quotidiano sportivo "TuttoSport":



“L’Inter, infatti, ha un vero tesoro anche nel reparto arretrato, fra difensori e portieri. Anche qui c’è qualche intoccabile come Alessandro Bastoni, reduce dalla stagione a Parma e ora con l’Under 21 all’Europeo. L’Inter ci crede, Conte lo vorrà valutare (è l’unico centrale mancino in organico), ma soprattutto il club non può cederlo a titolo definitivo perché a bilancio pesa per quasi 25 milioni. Poco male, ci sono altri coetanei pronti. In primis il belga Vanheusden: è notizia di qualche giorno fa l’intesa raggiunta con lo Standard Liegi per una cessione intorno ai 20 milioni (plusvalenza quasi totale; in più andrà in Belgio anche Emmers, centrocampista, in prestito). L’Inter ha poi messo sul mercato altri due ragazzi che si sono ben disimpegnati nella stagione scorsa, il terzino sinistro Dimarco (pure lui in prestito al Parma e nell’Under21) e il centrale Gravillon (titolare nel Pescara che ha sfiorato la promozione in A). Entrambi sono valutati intorno ai 10 milioni – euro più, euro meno -, con Dimarco che produrrebbe una plusvalenza maggiore. A completare l’elenco, attenzione a Nicholas Rizzo, centrale classe 2000, fra i migliori della Primavera nella poule scudetto, perso nella finale contro l’Atalanta. Per lui l’Inter ha già ricevuto delle offerte interessanti. Fra i portieri, occhio invece a Dekic (1999), che ha diversi estimatori anche all’estero (grazie a due ottime Youth League), e al rientrante Di Gregorio (Novara)“.