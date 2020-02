(TS) Inter, Marotta ha già in mano la lista dei possibili sostituti di Lautaro

Nonostante ci troviamo nel bel mezzo della stagione sportiva, i rumors di mercato non tardano mai ad arrivare. Ad essere coinvolto maggiormente in tutto ciò al momento c'è Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che tanto piace al Barcellona.

Sul contratto dell'argentino è presente una clausola rescissoria da 111 milioni di euro esercitabile dall'1 al 15 luglio, ma per arrivare a Martinez i catalani potrebbero inserire nell'affare qualcuno tra Antoine Griezmann, Carles Alena e Jean-Claire Todibo.

Per sostituire El Toro però, sul taccuino di Beppe Marotta sono presenti nomi di altri attaccanti come Pierre-Emerick Aubameyang, Anthony Martial e Timo Werner. Insomma, tutti profili già sondati in passato e che in estate potrebbero tornare attuali.