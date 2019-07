TS - Inter, futuro incerto per un attaccante. Il nome

Continua la telenovela di mercato tra Roma, Inter e Juve. I protagonisti? Dzeko, Icardi e Higuain, tutti e tre coinvolti in alcuni ipotetici trasferimenti. Secondo "TuttoSport" ci sarebbe un club spagnolo sulle tracce del "Pipita", Dzeko invece attende sempre novità da Milano mentre Maurito rimane sulla lista della spesa dei bianconeri:



"L’incontro di Ibiza ha aperto la strada, i giudizi freschi freschi di Petrachi hanno acceso un asse di mercato già caldo di suo. Ma ad una condizione imprescindibile: prima di virare concretamente su Icardi, la Juve deve sfoltire un reparto d’attacco che ad ora conta nove elementi (compreso Marko Pjaca). Higuain è il primo indiziato alla cessione, nonostante non sia convinto del trasferimento ad un’altra squadra italiana e al massimo propenderebbe per un ritorno in Inghilterra, con l’Atletico Madrid alla finestra. Il ds romanista, cui non dispiacerebbe lo stesso Icardi («Il mercato ha le sue dinamiche», ha commentato) ha detto la sua: 'Chi discute Higuain è un pazzo'. Intanto Icardi fa spallucce, indugia, tergiversa, spinto dalla convinzione che i dirigenti bianconeri vorranno ingaggiarlo non appena si libereranno posti nella rosa di Maurizio Sarri, le cui vacanze sono terminate. Maurito andrà in ritiro con l’Inter dalla cui sede filtrano smentite sulla possibilità di un incontro con Wanda Nara prima del raduno di domenica. E’ gelo totale fra le parti, insomma, con l’argentino che per ora s’allenerà con Antonio Conte a Lugano, ma lo farà da separato in casa".