TS - Inter, Conte spinge per un profilo a centrocampo

Secondo "TuttoSport" l'Inter starebbe cercando un centrocampista di spessore per rinforzare la mediana. Tanti i profili finiti sul taccuino di Suning, con Conte che però starebbe chiedendo un affondo concreto per Arturo Vidal.



Il giocatore, ormai ai ferri corti con il Barcellona, sarebbe un pupillo dell'ex tecnico della Juventus. Ma stando sempre alle indiscrezioni del noto quotidiano torinese non potrebbero essere esclusi dei profili a sorpresa.



L'Inter valuta la situazione, con il neo-allenatore pugliese che chiederebbe quindi un aiuto sul mercato per quanto concerne la linea di centrocampo.



Vidal stuzzica molto i nerazzurri, ma nomi insoliti potrebbero spuntare durante il corso di questa finestra di mercato.