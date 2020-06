(TS) Inter, Cavani indeciso: Marotta valuta Lacazette e Aubameyang

Nonostante la smentita di Piero Ausilio, Edinson Cavani resta comunque un obiettivo dell'Inter in vista del mercato. L'uruguayano adesso semberebbe essere indeciso sul suo futuro, con Marotta che valuta le possibili alternative per rinforzare l'attacco. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport l'ad nerazzurro avrebbe messo nel mirino i profili di Aubameyang e Lacazette: il primo non ha ancora rinnovato il suo contratto con l'Arsenal, mentre il secondo potrebbe essere interessato ad altre esperienze oltre a quelle vissute in Premier League e in Ligue 1.



Sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese non sarebbe l'ingaggio il vero problema dell'affare Cavani: l'ex Napoli percepirebbe lo stesso ingaggio offerto dal Psg (12 milioni), ma la scelta del calciatore potrebbe fare la differenza dati gli imminenti Mondiali in Qatar e anche gli ultimi anni di carriera rimasti. Il fatto certo è che il centravanti non continuerà la sua parentesi parigina. Gli umori del "Matador" sono piuttosto indecisi, con la trattativa che verrebbe congelata e posticipata alla fine della Champions. Questo sarebbe un problema per l'Inter, dato l'interesse persistente del Barcellona per Lautaro e il rischio di non avere subito un sostituto dell'argentino.



Nel frattempo Mauro Icardi si è insediato a titolo definitivo al Parc de Princes, e il riscatto di "Maurito" ha di fatto spianato la strada verso una cessione di Cavani. Le possibilità di vedere il bomber della celeste a Milano non sarebbero ridotte al lumicino, considerato il fatto che il calciatore sarebbe l'unica occasione sul mercato a differenza degli altri identikit tracciati da Suning.