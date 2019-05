(TS) Ecco quando Spalletti ha capito di essere fuori dai piani della società

Tuttosport ha svelato nell’edizione di questa mattina un interessante retroscena sulla vicenda Spalletti.

Il tecnico infatti, secondo il quotidiano torinese, avrebbe capito di essere stato escluso dai piani per il futuro quando è iniziata la trattativa per Dzeko è iniziata. Il tecnico di Certaldo infatti non si è lasciato in maniera idilliaca con il bosniaco dopo l’esperienza alla Roma.

L’attaccante giallorosso invece piace molto a Conte, che lo avrebbe voluto al Chelsea. L’indizio lanciato dalla società è stato insomma molto eloquente.