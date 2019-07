TS - De Vrij dice sì a De Ligt in Italia, parole anche sulla dirigenza interista

Stefan De Vrij, in un'intervista esclusiva a TuttoSport, manifesta tutto il suo apprezzamento per il connazionale De Ligt. I due sono compagni di squadra nella nazionale olandese e l'arrivo del giovane wonderkid a Torino alimenterebbe sempre di più la rivalità tra Juve e Inter.



Non solo: De Vrij, durante l'intervista, spende parole al miele sulla dirigenza targata Suning e sul neo-tecnico Conte, definiti vincenti dall'ex Lazio.



"Matthijs è un caro amico, un ragazzo intelligente e un giocatore fortissimo. Marotta e Conte? Sanno come arrivare in alto": queste le parole del difensore nerazzurro.