TS - Conte chiede rinforzi sulla mediana, possibile una partenza

L'Inter continua a lavorare sul fronte mercato: dopo Sanchez, Antonio Conte chiederebbe rinforzi sulla mediana. L'edizione odierna di "TuttoSport" parla anche di un possibile addio in casa nerazzurra per accontentare il tecnico salentino. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



“Antonio Conte vuole un vice Lukaku con caratteristiche simili a quelle del corazziere belga, più un incursore in mezzo al campo. In pratica l’allenatore vuole mettere nell’ingranaggio più muscoli, gol ed esperienza anche per contrastare la fisicità delle avversarie che i nerazzurri affronteranno nel girone di Champions.



Non ci sarebbe da stupirsi se da qui al 2 settembre Matteo Politano possa salutare la compagnia. L’azzurro ha mercato e il club – per accontentare Conte sul centravanti di scorta – dovrebbe fare un’altra cessione“.