(TS) Calciomercato Inter, è rivoluzione: tutti i nomi sulla lista di Marotta

Rivoluzione in casa Inter per quanto concerne il mercato: Marotta ha già annotato sul suo taccuino diversi profili e in vista dell'estate si prospetta una vera e propria rivoluzione. I nerazzurri puntano a rinforzare tutti i reparti: dalla difesa fino all'attacco, per passare anche dal centrocampo. Suning fa shopping in Inghilterra, paese dal quale l'Inter ha già preso cinque giocatori (Lukaku, Sanchez, Young e Eriksen e Moses). Adesso le opportunità si ripresentano, con il quotidiano torinese Tuttosport che fa il punto sui vari nomi e obiettivi nelle parti di Porta Nuova.



In attacco tutto dipende dalla cessione di Lautaro: il giocatore piace al Barcellona, e una sua partenza potrebbe finanziare l'arrivo a Milano di Aubameyang. L'alternativa è Martial del Manchester United, si valuta anche Giroud del Chelsea (quest'ultimo cercato anche da Lione e Lazio). Trattativa fattibile quella che porterebbe al centravanti transalpino, dato che quest'ultimo ha rifiutato il prolungamento di contratto con i Blues.



In difesa contatti avanzati per Vertonghen, ideale per la difesa a tre di Conte e tranquillamente raggiungibile data la scadenza di contratto. Sempre nel mirino Alonso ed Emerson Palmieri: i nuovi obiettivi del club capitanato da Abramovich potrebbero rappresentare un'occasione per l'Inter di rinforzare la fascia sinistra. In vantaggio l'ex Fiorentina.