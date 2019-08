TS - Boninsegna si esprime su un ipotetico addio di Icardi. Le parole

Roberto Boninsegna, ex calciatore nerazzurro, si è espresso ai microfoni di TuttoSport in merito ad un addio di Icardi. Ecco le sue parole:





"Due elementi di spessore assoluto nel loro ruolo, in grado di fare entrambi la differenza - mette subito in chiaro Bonimba -. Ma anche in prospettiva, data la differenza di età tra i due, fossi nei bianconeri punterei sull'attuale attaccante ai margini nell'Inter di Conte. Perché da sportivo spero, in realtà, che non accada: Icardi alla Juventus rappresenterebbe un enorme valore aggiunto.



Già così i bianconeri, senza bisogno di ulteriori rinforzi in questi ultimi giorni di mercato, sono i grandi favoriti per l'ennesimo scudetto. Con il nerazzurro rinforzerebbero ancor più la propria posizione di leadership in Italia e per le altre sarebbe davvero difficile contenere il divario".