Tonali Inter, inserimento della Juventus: con Pirlo in panchina cambia tutto

La deadline per portare Tonali all'ombra della Madonnina è ormai in programma da tempo. A fine Europa League infatti, l'Inter conta di portare a termine l'operazione per una cifra complessiva fra parte fissa e bonus di 35 milioni di euro. Il centrocampista del Brescia, che ha più volte espresso la sua volontà, ha da tempo un accordo con la dirigenza nerazzurra mentre ancora da trovare definitivamente risulta essere quello con il presidente Cellino.

Secondo però quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la Juventus potrebbe tornare a farsi sotto per il gioiellino classe 2000. Con l'avvicendamento di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, le carte in tavola potrebbero clamorosamente mutare. L'ex Milan ed Inter infatti vedrebbe di buon grado un suo eventuale acquisto, soprattutto per via anche dello stesso ruolo che il Campione del Mondo 2006 ricopriva da giocatore. Crescere al suo fianco sarebbe intrigante e non a caso, Fabio Paratici sarebbe già pronto a riavviare i contatti con l'agente Beppe Bozzo e con il presidente Cellino.

Le possibilità che i bianconeri possano rientrare nella corsa per Tonali sono concrete ma almeno per il momento, l'Inter resta in netto vantaggio. Il lungo lavoro di diplomazia portato avanti da Marotta ha dato i suoi frutti: adesso, al di là di tutto, bisognerà necessariamente chiudere il prima possibile così da anticipare eventuali mosse delle varie pretendenti.