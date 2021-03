Tocca a Radu? Handanovic recupera, ma la sua presenza non è certa

Saranno giorni intensi in casa nerazzurra in vista del match di sabato 3 aprile alle ore 20:45 al Dall'Ara contro il Bologna. Come riporta quest'oggi il Corriere dello Sport, la speranza di mister Conte è quella di recuperare almeno Samir Handanovic sperando che possa risultare negativo, entro i termini stabiliti, e poter così prendere parte alla trasferta.

La speranza si sa è l'ultima a morire. Se così però non dovesse essere comunque i nerazzurri hanno in panchina un sostituto di tutto rispetto ovvero Ionut Radu. Il rumeno fino ad ora non ha disputato alcun minuto tra i pali nerazzurri e potrebbe essere la sua chance per far vedere il proprio valore e talento. In attesa del possibile debutto stagionale, Radu si scalda tra i pali della Nazionale dov'è stato convocato dal suo c.t..

Il quotidiano è molto sicuro che toccherà a lui contro il Bologna, anche se è molto che risulta fuori dal campo. L'ultimo match in Serie A risale al dicembre 2019 e successivamente un'unica presenza nel match in Coppa Italia contro il Torino: "Con ogni probabilità toccherà a lui che il Covid lo ha avuto nell'ottobre 2020 ed è rimasto fuori una ventina di giorni".

Il quotidiano poi aggiunge: "Si giocherà anche uno spicchio di futuro perché, se è vero che il suo cartellino è di proprietà dell'Inter, i dirigenti per il 2021-22 stanno pensando di puntare su un altro portiere che metta più "pressione" ad Handanovic. Se Radu avrà l'occasione di dimostrare il suo valore e non la sprecherà, magari certi ragionamenti potrebbero cambiare". Toccherà a lui dimostrare di meritare la permanenza.