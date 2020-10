Shakthkar Inter, la moviola: un grave errore penalizza i nerazzurri

Shakthkar Inter, non solo sfortuna per i nerazzurri guidati da Antonio Conte, che non sono riusciti a espugnare il campo della squadra ucraina. C'è stato anche un grave errore dell'arbitro che ha penalizzato la squadra.

A riportalo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come al minuto 76 ci sia stata una grave svista da parte del direttore di gara Kabakov. In area di rigore infatti Lukaku viene agganciato da Bondar, e si tratta di fallo evidente.

E' vero che anche il belga sbraccia, ma il gesto del difensore appare più grave e vigoroso. Rigore netto quindi per la rosea, che specifica anche che il Var non sarebbe potuto intervenire, visto che l'arbitro era in posizione tale da vedere chiaramente quanto accaduto.