Salernitana-Inter, turnover necessario: novità in mezzo al campo (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 06/04/2023

Salernitana-Inter, archiviato il pareggio in Coppa Italia i nerazzurri tornano in campo venerdì pomeriggio alle 17:00 contro il club campano.

Simone Inzaghi sembra intenzionato, dove possibile, a far rifiatare qualche titolarissimo in vista dei prossimi impegni tra Champions, Campionato e Coppa Italia. Turnover che in questo momento resta complicato a causa delle assenze tra infortunio e squalifica.

Salernitana Inter, chances per Asllani e Gagliardini?

Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, potrebbero esserci novità in mezzo al campo con Gagliardini e Asslani che potrebbero far riposare Brozovic e Barella.

In difesa, considerata l’assenza di D’Ambrosio, toccherà a Darmian con De Vrij o Acerbi e Bastoni. Sulla destra Dumfries mentre a sinistra toccherà a Dimarco. In avanti potrebbe rifiatare Lautaro.