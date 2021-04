Ruben Sosa: "Lukaku totale. Lautaro? Diventerà grandissimo"

Ruben Sosa, storico attaccante nerazzurro, è stato intervistato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport. Il sudamericano ha parlato della marcia della squadra di Conte e dei suoi assi: "Il tecnico ha capito che cosa è davvero l’Inter ed è entrato nella testa dei giocatori".

L'attacco vola... "Lukaku è un centravanti totale: non perde una palla. E Lautaro sa come sfruttare la fisicità del compagno. Sono fatti per giocare insieme: rendono più uniti che separati. A un sudamericano serve sempre un po’ per adattarsi al calcio europeo. Se quest’ anno Martinez è diventato grande, l’anno prossimo diventerà grandissimo. Esploderà definitivamente perché ha tutto".