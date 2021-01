Roma-Inter, un match racchiuso in cinque duelli chiave (GdS)

Mancano poche ore alla sfida più attesa di questa domenica ovvero il match tra Roma e Inter, alle ore 12:30, valido per consolidare oppure raggiungere il secondo posto e mantenersi in scia del Milan vittorioso ieri sera per 2-0 contro il Torino. Così riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa un piccolissimo focus su quali potrebbero essere i cinque duelli chiave del match nei vari reparti.

Il primo reparto che viene brevemente analizzato risulta l'attacco contro la difesa ovvero Dzeko contro De Vrij da una parte e Romelu Lukaku contro l'ex compagno al Manchester United Smalling: "Si parte con l'attacco contro la difesa: da una parte De Vrij se la vedrà con Dzeko, dall'altra Smalling proverà ad arginare l'ex compagno di squadra Lukaku". Duelli fisici dunque e d'astuzia ma non solo in quanto i due attaccanti sanno anche puntare bene sulle progressioni con il belga che da questo punto di vista è straripante. Ce la faranno a reggere i difensori? Non resta che aspettare e valutare.

Per quanto riguarda il capitolo della velocità il duello chiave sarà sulla fascia destra, mentre per quanto riguarda la disciplina atletica del pentathlon il duello si svolgerà in mediana: "Super velocità sul binario tra Spinazzola e Hakimi, Sfida anche a centrocampo tra Barella e Pellegrini, due che assomigliano ad atleti di pentathlon". Ultimo duello, questa volta a distanza, tra i due portieri con lo sloveno dell'Inter che si dovrà riscattare dalle ultime uscite, mentre il portiere giallorosso ultimamente si sta comportando bene in campo. Resta il fatto che i due rendimenti risultano abbastanza altalenanti: "Il duello a distanza tra Pau Lopez e Handanovic riguarda due portieri dal rendimento altalenante".