Repubblica - Icardi in bilico, ma ci sono già 5 sicuri partenti

Secondo quanto scrive la Repubblica oggi, non solo Icardi lascerà l'Inter a fine stagione. Ci sono altri 5 giocatori con le valigie in mano, pronti al loro ultimo atto a San Siro.

"Il primo è Cedric Soares, terzino portoghese arrivato a gennaio in prestito dal Southampton che non verrà riscattato; il secondo è Joao Mario, mai continuo, poco preso in considerazione da Luciano Spalletti, che ha estimatori in Portogallo; il terzo è Antonio Candreva, che l'anno scorso rifiutò il Monaco ma che per i nerazzurri è sul mercato.

Il quarto è Joao Miranda, voglioso di minuti importanti e il quinto, l'ultimo, è Ivan Perisic. Il croato, tra i punti di forza dell'undici di Luciano Spalletti, ha mercato in Premier e può diventare pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku, obiettivo per l'attacco. Prima, però, c'è una Champions da centrare. Per poi salutare, nel migliore dei modi, l'Inter."