Perisic Inter, continuano gli esperimenti di Conte: il croato come jolly?

Con il mercato in rapida evoluzione, l'Inter ed Antonio Conte stanno valutando ogni dinamica nei minimi dettagli. Le amichevoli contro Lugano, Carrarese e Pisa di quest'oggi, hanno dato la possibilità al tecnico salentino di testare più soluzioni così da poter avere chiare in mente quelle che potrebbero essere le linee guide della prossima regular season.

A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che evidenzia in modo particolare le vicissitudini relative al futuro di Ivan Perisic. Il croato, tornato dal prestito al Bayern Monaco, viene al momento considerato come un esubero, un giocatore fuori dal progetto che a livello finanziario ha complicato il lavoro della dirigenza meneghina.

La sorpresa però sarebbe una sua eventuale rivalutazione in quanto per Conte rappresenterebbe un jolly per entrambe le fasce. Non a caso, dopo esser stato provato sull'out di sinistra, l'ex tecnico del Chelsea avrebbe chiara l'idea di testarlo anche su quello di destra, valutando così tutte le opzioni a sua disposizione. Insomma, non tutto è scontato: le sorprese sono dietro l'angolo.