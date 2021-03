Nuova era Inter: Suning resta, da oggi nuovo logo. Foto con gli ex in giro per Milano

Nuova era Inter. Il club nerazzurro si proietta sul futuro e diventa un brand ancora più globale. La Gazzetta dello Sport oggi spiega il nuovo logo e le due lettere, I ed M, espressione di Inter e Milano che sono alla base del nuovo concetto grafico.

E' questo un passaggio che mostra la voglia di Suning di restare al timone. Potevano essere i giorni della dissoluzione, spiega il quotidiano, invece son diventati quelli della novità.

Verranno pubblicate immagini fra le vie di Milano, da oggi, per le celebrare la nuova campagna. Da Zanetti a Bergomi, passando per Berti, Maicon, Ferri e tanti altri ex, che metteranno il proprio volto. Compreso Zhang Jr, che ci metterà dunque la faccia.

Il nuovo logo esordirà sulle magliette a partire dalla prossima stagione.