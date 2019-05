Napoli Inter, Spalletti prepara una grossa novità di formazione

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, presenta la sfida tra Napoli e Inter, gara che potrebbe sancire, in caso di vittoria, l'accesso alla prossima Champions League. Luciano Spalletti, secondo il quotidiano, starebbe preparando una grossa novità in attacco.

“Il nodo principale è lo stesso delle ultime settimane: Lautaro o Icardi? La logica dell’alternanza, seguita nelle ultime 5 giornate, darebbe il “Toro” titolare”. Lautaro dovrebbe partire titolare e vincere così il ballottaggio con Mauro Icardi, ma quest'ultimo potrebbe spuntarla per un altro semplice motivo.

El Toro è diffidato e, in caso di giallo, salterebbe la partita contro l’Empoli che, in caso di non vittoria questa sera, sarà decisiva ai fini della qualificazione. Spalletti, però, sembra avere le idee chiare per il resto dell’attacco eccezion fatta per due pedine: a centrocampo, ballottaggio tra Gagliardini e Vecino mentre al posto di Politano – convocato ma partirà dalla panchina – resta favorito Candreva su Keita."