Nainggolan emula Conte e diventa una "grana". Si tenta lo scambio con il Cagliari

Nainggolan rischia di diventare una grana per l'Inter. Questo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport. Il belga vuole restare al cagliari, ma ora avrebbe chiesto una buonuscita così come ha fatto Conte.

Non della stessa entità, scrive il quotidiano romano, ma comunque molto importante. per la società nerazzurra il giocatore rappresenta una grana, in quanto è a bilancio per 9,5 milioni e percepisce 4,1 milioni di stipendio.

E' necessario trovare una soluzione, che potrebbe essere lo scambio con Nandez. Sul giocatore ci sarebbero anche Roma e Lazio, e bisognerà capire se sia adattabile al 3-5-2 di Inzaghi. Inoltre servirebbe aggiungere, oltre il cartellino di Naiggolan, anche una cospicua componente monetaria per strappare il centrocampista a Giulini.