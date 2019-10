Mundo Deportivo - Suning scatenato: ha chiesto due big al Barcellona

Bomba dalla Spagna. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, nell'edizione odierna, l'Inter starebbe spingendo sull'acceleratore per regalare a Conte nuovi rinforzi in vista del mercato di gennaio.

Il quotidiano, vicino alle vicende blaugrana, riporta queste parole in prima pagina: "Suning vuole Arturo Vidal e Ivan Rakitic dal Barça, ha richiesto entrambi. Più facile che vada via il croato per 35 milioni di euro.

L'Inter ha avviato una nuova offensiva per cercare di acquistare Rakitic e Vidal e il giocatore del Manchester United, Nemanja Matic, nel prossimo mercato invernale, per rafforzare il suo centrocampo. Antonio Conte vuole più forza nella zona centrale per competere con la Juve in Serie A e aspirare ad andare lontano in Champions League.

I catalani hanno aperto al pagamento dilazionato, ma non accetteranno contropartite tecniche: l’Inter è pronta ad accelerare, a maggior ragione in caso di passaggio del turno in Champions League, con il ds Piero Ausilio che ha richiesto un incontro per discutere del trasferimento del giocatore. I nerazzurri hanno chiesto del tempo per parlare direttamente con il croato, con cui si è già discusso di cifre e questioni di campo."