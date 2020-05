Mercato Inter - scatto per Tonali: Esposito o Pinamonti nella trattativa?

Le parole di Piero Ausilio di pochi giorni fa non hanno fatto altro che confermare il grande interesse dell'Inter per Sandro Tonali. Il classe 2000 del Brescia, per età e qualità, rappresenta alla perfezione il tipo di investimento ricercato dal club meneghino. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima offerta officiale per portarlo in nerazzurro.

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, continua a chiedere 50 milioni di euro per il suo gioiellino, mentre l'Inter al momento è orientata verso un'offerta da 35 milioni di euro più bonus. Il club nerazzurro comunque è pronto a rilanciare in caso di necessità e, a differenza delle concorrenti, può contare sui milioni freschi in arrivo da Parigi grazie alla cessione di Mauro Icardi.

L'Inter comunque vuole sorprendere il patron del Brescia con un'offerta difficilmente rifiutabile, ecco perché starebbe pensando anche all'inserimento di una contropartita nell'affare. Il primo nome è quello di Sebastiano Esposito, che potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di continuare la sua crescita in provincia. Il secondo nome invece è quello di Andrea Pinamonti, attualmente al Genoa ma su cui l'Inter possiede una clausola di recompra.