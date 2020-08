Mercato Inter, per Tonali torna in corsa la Juventus: partita ancora aperta

Il calciomercato non è una scienza esatta, è un qualcosa di molto incerto che da giorno a giorno potrebbe radicalmente mutare. La storia ci insegna che tutto è possibile e relativamente alla situazione Sandro Tonali, ciò appare più che veritiero. La partita per assicurarsi il giovane centrocampista del Brescia è ancora aperta e con l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri tutto potrebbe mutare radicalmente.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter è comunque ancora avanti nella corsa grazie anche al dialogo avuto con l'entourage del giocatore in questi mesi. L'agente del classe 2000 Beppe Bozzo avrebbe già fatto più di una promessa ai nerazzurri, conscio però che al presidente del Brescia Cellino non siano giunte ancora proposte concrete da parte della dirigenza meneghina.

Non a caso, anche lo stesso Milan in tempi non sospetti, riuscì ad inserirsi nella trattativa senza però fare la differenza per via dell'offerta da 25 milioni inferiore a quella del club di Via della Liberazione. In casa Juventus, Fabio Paratici continua a tenere vivi i contatti con il club del patron Cellino e spera che piazzando alcuni colpi in uscita, si possa arrivare al giovane talento della nazionale italiana.

L'Inter, forte dell'accordo con il giocatore sulla base di un quadriennale a 2,5 milioni di euro, resta tranquilla ma la trattativa, ad oggi, è tutt'altro che chiusa.