Mercato Inter, nome a sorpresa per la fascia sinistra

Mercato Inter, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport i nerazzurri potrebbero mettere in piedi una trattativa un pò a sorpresa per la fascia sinistra. Il nome è quello di Di Marco, esterno cresciuto nelle giovanili dell'Inter e che ora si trova al Verona.

L'intenzione, riporta il quotidiano, è quella di esercitare il contro riscatto che la società vanta. Ma l'operazione è per giungo. Tuttavia, scrive ancora Tuttosport, qualora arrivassero offerte per Perisic l'Inter si troverebbe con la liquidità necessaria per fare l'operazione sin da subito.

E a quel punto Conte avrebbe il rinforzo sulla sinistra già a gennaio.