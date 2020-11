Mercato Inter, Marotta vuole tre rinforzi: tutti i nomi su cui si lavora

Mercato Inter, stando a quanto riportato oggi da Tuttosport i nerazzurri a gennaio vorrebbero puntellare la squadra con tre tasselli. I ruoli da ricoprire sono quelli del centrocampista, dell'esterno sinistro e del vice Lukaku. Il quotidiano romano ha fatto il punto su tutti i nomi che al momento sono seguiti. Per quanto riguarda il centrocampista il sogno resta Kanté, ma che resta molto complicato, se non impossibile.

Qualora non si riuscisse ad arrivare al francese allora si andrebbe su un centrocampista con caratteristiche diverse, ed in particolare su una mezzala di qualità. In questo caso i nomi sono quelli di Malinovskyi e De Paul. In attacco si continua a puntare su Milik, ma lo scambio con Vecino potrebbe essere complicato in quanto il Napoli ha già in rosa Bakayoko.

Allora l'uruguaiano potrebbe essere ceduto all'estero, oppure al Torino, che potrebbe mettere sul piatto Izzo. Per il ruolo di vice Lukaku resta sempre viva la pista che porta a Giroud. Infine come esterno sinistro piacciono i soliti Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Junior Firpo.