Mercato Inter, la Roma blinda Dzeko e Zaniolo: resteranno nella Capitale

Con il cambio di proprietà, in casa Roma mutano anche gli scenari relativi al futuro e soprattutto al mercato. I nuovi proprietari infatti non hanno assolutamente intenzione di privarsi dei propri gioielli in quanto l'obiettivo è quello di consolidare l'attuale squadra sulla quale andare poi a costruire passo dopo passo.

L'acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez dal Manchester United, con conseguente ingaggio da sette milioni di euro da sostenere, aveva già abbondantemente allontanato dall'Inter Edin Dzeko. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la considerazione fatta era palese ed ora, con il cambio alla guida della società capitolina, tale idea diventa del tutto ufficiosa. Stesso discorso per Nicolò Zaniolo, ex gioiello della Primavera nerazzurra che i giallorossi avrebbero assolutamente voglia di preservare e di continuare a far crescere gradualmente.

Per quanto concerne invece il reparto arretrato, anche la Roma monitora la situazione relativa a Jan Vertonghen, difensore da poco svincolatosi dal Tottenham. Infatti, soprattutto per l'esperienza in grado di infondere al collettivo, il prospetto belga rappresenterebbe per entrambe un usato sicuro, un punto di riferimento che farebbe dell'esperienza la sua arma migliore. Al momento non ci sono novità ma è evidente come il nazionale belga, nel caso in cui dovesse partire Skriniar, vada a rappresentare una valida e ghiotta occasione di mercato.