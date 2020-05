Mercato Inter - Il nome nuovo per la fascia destra arriva dal Portogallo

L'Inter si conferma essere una delle squadre più attive in vista del prossimo mercato estivo; dall'attacco difesa, passando per il centrocampo, i nerazzurri stanno sondando diversi nomi per rinforzare la rosa in tutti i reparti. Uno dei ruoli suoi quali il club meneghino investirà è sicuramente quello degli esterni di centrocampo, in quanto al momento solo Ashley Young e Candreva sono certi della conferma.

Secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi caldi per la fascia destra è quello di Jesus Corona, laterale classe 1993 del Porto. Il giocatore messicano nasce come esterno offensivo ma negli ultimi anni ha completato la sua trasformazione in un tutta fascia, adattandosi dunque alla perfezione in un 3-5-2, il modulo preferito da Antonio Conte.

Proprio nella giornata di ieri il suo agente ha parlato di diversi contatti con molti top club, tra cui anche l'Inter, prima che scoppiasse la pandemia. Jesus Corona ha una clausola da 30 milioni di euro nel suo contratto con i portoghesi, ma secondo il Corriere la crisi finanziaria che ha investito il Porto potrebbe consentire ai nerazzurri di ricevere uno sconto in fase di trattativa.