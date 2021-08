Mercato Inter: 'Il futuro di Lautaro Martinez è da decifrare. In ballo il rinnovo del contratto o il trasferimento in una big d'Europa che accontenti il club nerazzurro'. È quanto riporta oggi, lunedì 2 agosto, il Corriere dello Sport.

Il quotidiano sportivo spiega che Lautaro sa "di essere in una posizione di forza: ha vinto sia con l'Inter sia con l'Argentina da protagonista e adesso aspetta l'evolversi degli eventi. La società - si interroga Andrea Ramazzotti nel suo articolo - ritoccherà al rialzo l'offerta per il rinnovo del contratto che di fatto era già stata sottoscritta dai suoi ex procuratori? Arriverà la proposta di una big europea che il Toro prenderà in considerazione e l'Inter riterrà congrua? Due domande che pesano come macigni sul futuro in nerazzurro dell'argentino che, però, al momento non può pensare a niente di diverso rispetto alla sua permanenza a Milano".

Il Corriere dello Sport informa poi che, a oggi, in viale della Liberazione "di proposte scritte da parte di altre società o di approcci convinti da parte di intermediari neanche l'ombra. Solo chiacchiere...". Il quotidiano sportivo ricorda come "l'Atletico Madrid ha fatto un timido tentativo e poi è sparito dalla scena. Il Real finora non si è mostrato caldo. In Inghilterra va tenuto d'occhio l'Arsenal che però non infiamma il cuore di Lautaro Martinez: se chiederà di lasciare i campioni d'Italia sarà per una formazione in grado di fargli fare un passo avanti in carriera".

Infine il Corriere dello Sport affronta il capitolo rinnovo: "L'argomento relativo al prolungamento sarà comunque trattato con calma, certamente dopo il 31 agosto".