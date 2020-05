Mercato Inter - Il Barcellona ha trovato la chiave per arrivare a Lautaro

Secondo il Corriere dello Sport potrebbe davvero essere Joao Cancelo la chiave per portare Lautaro Martinez al Barcellona. L'idea di un maxi scambio, che coinvolgerebbe Barça, Manchester City e Inter, sembrava utopia fino a qualche giorno fa, ma le ultime notizie provenienti dalla Spagna sembrerebbero dire il contrario.

Proprio in Spagna infatti si sono intensificate le voci che vedrebbero come imminente il passaggio di Semedo alla corte del City, con Cancelo pronto a fare il percorso opposto (solo sulla carta). A confermare queste voci ci sarebbe la notizia secondo cui il Barcellona sarebbe vicinissima ad un accordo per il giovane terzino dell'Ajax, Sergino Dest. Quest'ultimo inoltre avrebbe rifiutato la corte del Bayern Monaco proprio perché in procinto di accasarsi in Catalogna.

Cancelo dunque potrebbe presto tornare all'Inter, e insieme a lui potrebbe aggregarsi Arturo Vidal, la seconda contropartita dell'affare Lautaro. Insieme ai due giocatori, il Barcellona dovrebbe garantire ai nerazzurri una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. L'operazione sembra in via di definizione, non resta che aspettare.