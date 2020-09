Mercato Inter, Godin si avvicina al Cagliari: distanza ridotta

Nonostante le iniziali difficoltà più che evidenti, l'affare Godin in direzione Cagliari sembra essersi incanalato sul giusto binario. Il club di Viale della Liberazione ha assoluta necessità di risparmiare sul monte-ingaggi e la cessione dell'uruguaiano si concretizzerà soprattutto a causa di ciò . L'obiettivo è quindi quello di fare spazio nel bilancio nerazzurro così da permettersi ulteriori entrata.

Nello specifico, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inter e Cagliari sarebbero riusciti a sbloccare l'affare. Infatti, se da un parte l'ex Atletico Madrid non vorrà per nulla rinunciare al suo ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione, dall'altra i due club avrebbero trovato un punto d'incontro. Così, tra l'ingaggio garantito dai sardi e un incentivo nerazzurro, ballerebbero solo 400 mila euro, segno di come il negoziato fra le due parti abbia dato i suoi frutti.

Chi attende la cessione dello "sceriffo" è invece Arturo Vidal. Il cileno ha ormai da tempo definito l'accordo con la dirigenza meneghina che dal canto suo però non vuole dare nulla per scontato, curando tutto nei minimi dettagli. Insomma, i tempi si stringono e l'essere celeri diventa sempre più fondamentale.