Mercato Inter, doppio rinforzo in difesa per il dopo Skriniar: i nomi (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 01/02/2023

Mercato Inter, nerazzurri a caccia del sostituto di Milan Skriniar che lascerà Milano a fine stagione a parametro zero per andare al Paris Saint-Germain.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione spiegando che i nerazzurri starebbero pensando di sostituirlo con due giocatori. Molto dipenderà anche dalla situazione Acerbi e De Vrij, in scadenza anche lui a fine stagione,

Mercato Inter, spunta Pavard. Djalo resta un obiettivo

Come riporta il quotidiano, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Pavard del Bayern Monaco. Il francese piace molto per la sua duttilità in quanto è in grado di ricoprire sia il ruolo di esterno destro che quello di centrale in una difesa a tre.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e avrebbe già fatto sapere alla dirigenza bavarese di non volerlo rinnovare. Resta nel mirino anche Djalo del Lille, nome accostato più volte ai nerazzurri nelle ultime settimane.