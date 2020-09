Mercato Inter, Darmian vicino ai nerazzurri: affare da 5 mln di euro

Che l'autofinanziamento e gli affari low cost siano i principali leitmotiv della dirigenza nerazzurra, si era capito già da tempo. Infatti, dopo gli acquisti ormai sempre più certi di Kolarov e Vidal, il prossimo potrebbe essere Matteo Darmian, difensore ex Manchester United attualmente al Parma. La linea che l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio stanno seguendo è quella tracciata da Suning che dopo gli 85 milioni spesi per l'acquisto di Hakimi e i riscatti di Sensi e Barella, ha fatto ben comprendere come nel contesto economico attuale investire ancora ingenti somme sarebbe dannoso per i conti societari.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulla scia degli affari in via di conclusione, sarebbe Darmian il prossimo rinforzo dei meneghini che se lo assicurerebbero peruna cifra attorno ai 5 milioni di euro. Dotato di una buona esperienza internazionale per via della sua permanenza in Inghilterra in quel di Manchester, egli ha avuto modo anche di disputare numerosi incontri in Nazionale fra Mondiale ed Europeo. Non a caso, strano caso del destino, l'ex giocatore del Torino ha vissuto il suo periodo di massimo splendore in azzurro proprio con Antonio Conte commissario tecnico e ciò non è detto che non possa ripetersi.

In qualità di jolly, l'ex terzino dei "Red Devils" potrà ben disimpegnarsi sia in una difesa a tre e sia come esterno sinistro in un centrocampo a cinque. La sua versatilità potrà quindi risultare determinante con il tecnico salentino conscio di come possa avere a disposizione un ventaglio di scelte più ampio che diventerebbe quindi di cruciale importanza in una stagione molto intensa come quella che a breve inizierà.