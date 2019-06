Maxi operazione in vista con il Genoa? Tre nomi sul tavolo

L'Inter e il Genoa devono definire il futuro di Radu. Il giovane portiere romeno si è messo in mostra nel corso di questa stagione con la maglia rossoblu, e per questo Ausilio e Marotta sono intenzionati ad esercitare la recompra per 10 milioni di euro.

Il giocatore è, nei piani della dirigenza nerazzurra, l'erede di Samir Handanovic, e per questa motivo non saranno ascoltate offerte. La Roma ha chiesto informazioni, e sono arrivate poi altre offerte da 18-20 milioni di euro.

L'intenzione, come detto, è quella di riacquistarlo per laciarlo in prestito al Genoa. Nell'operazione sarà inserito anche il riscatto di Salcedo. Infine in Liguria potrebbe andare anche Emmers. Da questo trasferimento dovrebbe scaturire una plusvalenza per l'Inter.