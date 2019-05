Libero - Allegri, Marotta e Leonardo sono pronti allo sgarbo alla Juventus

La Juventus e Massimiliano Allegri hanno comunicato la separazione a fine stagione, con un comunicato cui seguirà una conferenza stampa, in programma oggi, in cui saranno spiegati i motivi che hanno portato a questa decisione.

Per il tecnico livornese si aprono ora nuovi scenari e, secondo quanto rivela stamane il quotidiano Libero, non è da escludere l’ipotesi che il suo futuro possa essere a Milano: “Allegri aspetta il Psg, ma occhio alle piste che portano a Milano. Marotta si sente forte del pre-accordo con Conte per sostituire Spalletti, ma nel remoto caso in cui l’ex ct accettasse l’eventuale chiamata di Agnelli, il nome di Max potrebbe tornare in auge“.

Allegri potrebbe essere un profilo interessante anche per quanto riguarda il Milan. Se Leonardo dovesse restare, potrebbe provare a riportare il tecnico sulla panchina milanista, dove ha già vinto un campionato.