Lautaro Martinez, il Barcellona torna alla carica e propone un nome nuovo

Lautaro Martinez non è assolutamente uscito dai radar del Barcellona, che sogna ancora di piazzare questo colpo. Il problema però è rappresentato dal fatto che i blaugrana dovranno prima cedere per fare cassa. Il lockdown è costato alle casse del club spagnolo circa 200 milioni di euro.

Inoltre Abidal dovrà sfoltire l'attacco, che in questo momento è sovraffollato. Solo a quel punto potrà partire l'assalto all'attaccante argentino. Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale la dirigenza del Barcellona starebbe valutando l'ipotesi di inserire un nome nuovo nella trattativa per convincere i nerazzurri.

Firpo non ha scaldato, e per questo si pensa di utilizzare Rafinha come pedina di scambio. Il centrocampista è stato già all'Inter sei mesi nella stagione 2018/2019, facendo un'ottima impressione e legando in maniera molto forte con l'ambiente.