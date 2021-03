La cooperativa del gol: Inter, si punta al record della passata stagione

Il match di ieri ha portato in casa Inter un altro record. Con il gol di Darmian i nerazzurri si portano a 13 marcatori diversi in questa stagione. In una partita dominata dal primo all'ultimo minuto - con un piccolo break ad inizio ripresa -, l'Inter ha concluso ben 14 volte verso la porta difesa da Mattia Perin. Il portiere dei Grifoni ha più volte disinnescato le conclusioni dei vari Lukaku, Barella e D'Ambrosio.

Convincente la prova della difesa, con Handanvoic che è stato impegnato solamente in rarissime occasioni (2 tiri nello specchio). Brilla ancora una volta il centravanti numero 9 che dopo soli 37" secondi porta in vantaggio l'Inter: "L’ennesimo pomeriggio in cui Romelu Lukaku si è reso super protagonista, realizzando prima il gol che ha sbloccato l’incontro e poi l’assist del 2-0".

Così si esprime quest'oggi la Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "La capacità di mandare più calciatori in gol è sempre stata una caratteristiche specifica del gioco di Antonio Conte, come confermano i numeri della passata stagione". L'obbiettivo è quello, ripetere i numeri della passata stagione quando il gioco del mister portò a segnare ben 18 marcatori diversi. Mancano 14 partite e siamo a -5, il record non è così lontano.