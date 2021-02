Juventus Inter, la notte di Eriksen. Nuovo ruolo per il danese

Juventus Inter, la Gazzetta dello Sport, nell'introdurre il big match di Coppa Italia di questa sera, ha riportato la notizia secondo la quale Conte sarebbe pronto a schierare Eriksen dal primo minuto.

L'assenza di Vidal impone al tecnico una scelta, ed il fatto di preferire il danese a Gagliardini conferma il momento di fiducia che sta godendo il centrocampista arrivato un anno fa. L'ex Tottenham infatti non ha mai giocato titolare contro una delle prime sette squadre della serie A.

Questa sera sarebbe quindi la prima volta. Inoltre, continua la rosea, Conte lo avrebbe provato in un nuovo ruolo, ossia quello di mezz'ala. Eriksen giocherà quindi al fianco di Brozovic, e non al suo posto (come accaduto in occasione della partita con il Benevento).