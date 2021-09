Inzaghi si gode il suo faro, e per farlo riposare ha cambiato ruolo ad un top

Dopo questa prima fase di stagione si possono iniziare a fare alcune considerazioni sul lavoro che sta facendo Inzaghi all'Inter.

Una di queste riguarda inevitabilmente il caso di Marcelo Brozovic. Il croato ha iniziato il campionato in maniera incerta, complice il fatto che i tecnici avversari lo faceva marcare a uomo. Risultato? Nelle prime due apparizioni è stato sostituito. Ora il centrocampista è tornato ai suoi livelli, e si è ripreso il ruolo di giocatore imprescindibile. Lo era stato per Spalletti prima e per Conte poi, e ora anche Inzaghi non può farne a meno. Tuttavia, ricorda Tuttosport, pur essendo insostituibile, l'allenatore sta cercando di dosarne le energie.

Brozovic infatti sarà fondamentale per questa squadra, sia per la rincorsa alla qualificazione in Champions, sia per il cammino in serie A. Un Giocatore con le stesse caratteristiche però, capace di prenderne il posto, non c'è. Per questa ragione, prosegue il quotidiano torinese, Inzaghi ha cucito addosso ad un altro top della rosa questo ruolo. Quando il croato lascia il campo infatti a prenderne il posto è Nicolò Barella. In quei casi il posto rimasto libero nel ruolo di mezz'ala viene ricoperto da uno tra Vidal, Vecino o Gagliaridni.

Inzaghi ha una coperta molto lunga e ha lasciato intendere di volerne approfittare. Tantissimi (praticamente tutti) sono stati gli uomini finora impiegati. E questa diventa una risorsa soprattutto nel momento in cui c'è necessità di conservare lo stato di forma di quei giocatori di cui non si può fare a meno. Come Brozovic, autentico motore di questa Inter. Quando aumenta i giri la squadra alza il suo livello. Al contrario, quando non si trova in condizioni ottimali l'intero impianto ne risente. Per questa ragione sarà fondamentale gestirlo così da averlo sempre al meglio.