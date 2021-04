Inter, Zhang torna per parlare di mercato. 4 colpi in programma in estate

Inter, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sembra imminente il ritorno di Steven Zhang. Il presidente sta per rientrare a Milano per stare accanto alla squadra in vista della volata finale verso il titolo. Tuttavia, scrive la rosea, è ovvio che ci siano in programma anche incontri con la dirigenza per parlare delle strategie per il futuro.

Nello specifico sarà fissato il budget per il prossimo mercato. L'obiettivo è quello di aggiungere a questa rosa altri 4 elementi, in modo da rendere la squadra ancora più competitiva. Servono quindi un difensore, un esterno sinistro, un centrocampista di livello ed un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Lukaku.

Poi dovranno essere chiarite le situazioni relative a Sanchez, Vidal e Kolarov. Giocatori che prendono molto, con età avanzata ma che non hanno inciso quanto si sperava.