Inter, un obiettivo di mercato si avvicina in maniera inaspettata

Inter, la giornata di ieri non ha visto solo il concreto avvicinamento di Nainggolan al Cagliari a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Dall'Inghilterra infatti è arrivato un importante assist di mercato per un giocatore per lungo tempo è stato un obiettivo.

Si tratta dell'esterno sinistro Marcos Alonso, che, in seguito ad una dura litigata con il suo allenatore Frank Lampard, è stato messo sul mercato. Ora lo spagnolo, scrive la Gazzetta dello Sport, rappresenta un'occasione di mercato per tutti i club che lo avevano seguito, e ovviamente i nerazzurri seguono in prima fila la vicenda, visto il grande apprezzamento di Conte nei confronti del giocatore ex Fiorentina.

Quanto accaduto ieri inoltre fa si che Marcos Alonso possa essere strappato a condizioni di vantaggio (magari con la formula del prestito).