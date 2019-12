Inter, un giocatore ceduto in prestito pronto a tornare alla base?

In estate diversi sono stati i giocatori che l'Inter ha ceduto in prestito con la formula del diritto di riscatto, con la speranza che a giugno possano portare importanti risorse economiche. Tra questi c'è Radja Nainggolan, che si sta rilanciando con il Cagliari.

Le parole di ieri del presidente Giulini lasciano intendere che il belga ha serissime possibilità di rientrare alla base a giugno. Il numero uno del club sardo ha espressamente fatto capire che trattenerlo sarà molto complicato.

Come riportato da Tuttosport questa mattina l'unica chance che permetterebbe una permanenza di Nainggolan a Cagliari anche per la prossima stagione è legata al fatto che lo stesso giocatore scelga di decurtarsi lo stipendio. Attualmente il centrocampista percepisce 4,5 milioni di euro, una cifra spropositata per i suo attuale club.