Inter, Suning cambia piani. Questa il futuro di allenatore e big della sqaudra

Inter, la squadra nerazzurra è in questo momento saldamente al comando della classifica della serie A, e la logica suggerisce che solo la squadra guidata da Conte può perdere questo scudetto. La prudenza resta d'obbligo, ma la possibilità è concreta. Ecco perchè in casa nerazzurra si bypassa un pò il presente e si butta un occhio sul futuro.

Stando alla Gazzetta dello Sport i piani di Suning potrebbero essere diversi rispetto a quelli di questi ultimi 4 anni, o meglio evoluti. Se fino a questo momento infatti si è pensato a tornare a vincere, ora si potrebbe tentare di stabilire un dominio, come è stato per la Juventus negli ultimi anni. E in quest'ottica si punta a rinnovare il contratto di Antonio Conte e a blindare la colonna portante della squadra.

L'allenatore è stato uno degli artefici principali di questa stagione, e si continuerà con lui. Ma oltre a Conte anche la dirigenza ha fatto un lavoro egregio, costruendo una squadra giovane ma già pronta. basti pensare ai vari Skriniar, Bastoni, Barella, Hakimi, Lautaro e Lukaku. Questi dovrebbero rappresentare l'ossatura dell'Inter del futuro. Suning non ha nessuna intenzione di smantellare quindi, ma anzi, vuole trattenere questi perni per far si che questa vittoria possa essere la prima di una lunga serie.