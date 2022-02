Inter, su un rinnovo contrattuale potrebbe cambiare totalmente lo scenario

Inter, sono i rinnovi contrattuale a tenere ancora banco in casa nerazzurra.

Manca ancora l'annuncio per quanto riguarda il prolungamento di Marcelo Brozovic, anche se, stando alle parole di Beppe Marotta, non ci sarebbero grossi problemi. Intanto, scrive la Gazzetta dello Sport, si sarebbe aperto un pò a sorpresa un'altra trattativa. Ivan Perisic finora aveva sempre lasciato intendere che avrebbe lasciato Milano a parametro zero, rispendendo al mittente tutte le offerte per il prolungamento dell'accordo. Negli ultimi giorni invece ci sarebbe stata un'importante apertura. "Se Perisic si mette ad ascoltare cosa ha da dire il club nerazzurro, vuol dire che nel frattempo non ha trovato una squadra in grado di accontentare la sua doppia richiesta, ovvero uno stipendio alto e un livello di competitività elevato - spiega la rosea -. In teoria, un punto a favore per l’Inter."

Inoltre, prosegue la rosea, ci sarebbe anche un altro segnale importante. L'Inter infatti ha fatto la proposta al croato subito dopo aver ingaggiato Robin Gosens dall'Atalanta. Si è voluto far capire che l'arrivo del tedesco non era finalizzato all'esclusione di Perisic, che, al contrario, resta ancora centrale nel progetto. La strategia è quindi quella di avere due giocatori di altissimo livello nel ruolo di esterno sinistro che possano alternarsi. Nel frattempo, sempre secondo la rosea, sarebbe vicino anche il rinnovo di Samir Handanovic, che dovrebbe svolgere il ruolo di "chioccia" per il nuovo arrivato André Onana.