Inter, sta per rinnovare un altro big. 'Interessa a Psg e Atletico, ma lui...'

Inter, manca poco. Un altro big nerazzurro sta per rinnovare.

E' il caso di Marcelo Brozovic, al centro di rumor e misteri nel corso dei passati mesi. Ora la situazione è in discesa, conferma La Gazzetta dello Sport. Il croato e l'Inter sono sempre più vicini e l'annuncio - rivela il quotidiano milanese - dovrebbe arrivare già entro Natale. La prossima settimana si svolgerà un nuovo incontro tra le parti: ci sarà il padre del regista, l'avvocatessa di Brozovic, e naturalmente i dirigenti dell'Inter.

L'appuntamento potrebbe non essere quello finale e risolutivo, ma certamente servirà ad avvicinare a grandi passi la trattativa per il rinnovo verso la sospirata definizione. La rosea speiga: "Situazione In soldoni: Brozovic non ha in mano offerte da squadre di livello top, di quelle che farebbero vacillare chiunque. Interessamenti sì - Psg e Atletico Madrid su tutti -, ma proposte vere no".

Brozovic chiede lo stesso trattamento di Lautaro, mentre l'Inter non va oltre i 5.5 milioni fino al 2026. La distanza comunque non è certo insormontabile, e aleggia un clima di chiara fiducia. Si tratterebbe dell'ennesimo rinnovo, dopo quelli di altri big come Bastoni, Barella e Lautaro.