Inter, si pensa al futuro: per 3 giocatori il rinnovo rappresenta un nodo

Inter, in casa nerazzurra si pensa al futuro ed in particolari ai rinnovi contrattuali. Non ci sono solo i contratti di Lautaro e Bastoni quindi a tenere banco (che tra le altre cose sembrano essere vicini al prolungamento) ma anche altri nomi su cui si lavora.

Per quanto riguarda Kolarov e D'ambrosio, scrive il Corriere dello Sport, si va verso il prolungamento di un altro anno. Tre sono invece i nodi da sciogliere. In particolare si tratta di Perisic, Brozovic e Handanovic, tutti accomunati dalla scadenza fissata per giugno 2022.

Per il capitano sloveno si stanno facendo riflessioni. Marotta monitora attentamente il mercato dei portieri. Per gli altri due un anno fa si sarebbero ascoltate offerte (soprattutto per Perisic) ora invece sembrano essersi rilanciati. Prima dell'estate si capirà cosa avrà deciso la società.