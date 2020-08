Inter, senti Alaba:" Testa alla Champions League, per il futuro si vedrà "

Uno degli argomenti che più degli altri continua a tenere banco in casa Bayern Monaco è sicuramente quello relativo al rinnovo di David Alaba. Il terzino austriaco, all'occorrenza anche centrale difensivo, intercettato ed intervistato al termine di Bayern Monaco-Chelsea da Sky Deutschland, ha glissato sul suo futuro, rimandando ogni possibile discorso a data da destinarsi.

L'austriaco, seguito fra le altre anche dall'Inter, ha dichiarato di essere concentrato solo ed esclusivamente sulla Champions League, sottolineando poi come egli non si faccia assolutamente condizionare da eventuali domande sul suo futuro. Nelle ultime ore, contrariamente a quanto affermato nelle ultime settimane, si sarebbe aperto un varco per il suo rinnovo contrattuale con i bavaresi, anche se i media tedeschi sono di tutt'altro pensiero.

Quest'ultimi, continuano a parlare dell'interessamento di tante big europee a partire dal Manchester City e passando per il Paris Saint Germain. Monitorano la situazione anche Barcellona e Real Madrid, senza dimenticare anche l'Inter che se ci dovessero essere le giuste condizioni, affonderebbe il colpo. Al momento però di concreto c'è poco: eventuali sviluppi si avranno dopo l'incontro del giocatore con la dirigenza bavarese.