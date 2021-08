Inter, scatto Thuram! Milano lo aspetta, ora è in testa al gradimento

Inter, scatto Thuram. Il figlio d'arte (suo padre, Lilian, è stato difensore di Parma e Juventus) piace non poco ai nerazzurri. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "Marcus Thuram, nato a Parma e cresciuto a Torino, è pronto a scoprire una nuova città italiana: Milano lo aspetta, i dirigenti del club campione di Italia hanno iniziato l’assalto per vestirlo di nerazzurro. Nell’attaco del post-Lukaku, assieme a Dzeko potrebbe essere quindi arruolato il francese figlio del grande Lilian: è in testa ormai al gradimento dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio. I due non hanno certo cancellato il pensiero Correa, ma hanno decisamente spostato le antenne verso Mönchengladbach".

Quello che sembrava un timido accostamento starebbe dunque diventando un'offensiva concreta. Il giornale spiega: "Dalla sua, il 24enne francese ha la struttura fisica per fare la prima o la seconda punta, come chiesto da Inzaghi, e ha pure un prezzo abbordabile per arrivare alla chiusura".

Le cifre... "L’Inter è pronta a mettere sul piatto una ventina di milioni con l’aggiunta degli immancabili bonus, per arrivare a 25. Sarebbe una cifra congrua e permetterebbe di conservare un piccolo tesoretto per puntare poi a un’altra ciliegina prima del 31 agosto". C'è ottimismo, rimarca il giornale.